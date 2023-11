Un futuro di rigenerazione urbana per Ponte a Moriano

Un futuro di rigenerazione urbana per Ponte a Moriano

e San Concordio: giovedì a Lucca la presentazione

dei risultati dell’indagine Demopolis nei due quartieri

Gli esiti del processo di ascolto dei cittadini sugli interventi ipotizzati per Ponte a Moriano e San Concordio saranno illustrati dall’Amministrazione Comunale di Lucca in due incontri aperti a tutta la cittadinanza

Giovedì 23 novembre l’Amministrazione del Comune di Lucca illustrerà i risultati di un ampio processo di ascolto dei cittadini di Ponte a Moriano e di San Concordio sugli interventi di recupero e valorizzazione degli spazi urbani, finanziati dalla Regione Toscana all’interno del POR FESR.

I due incontri rappresentano la conclusione di un articolato percorso partecipativo, attuato dal Comune di Lucca, durante il quale l’Istituto Demopolis ha raccolto opinioni, voci e richieste dei due quartieri in merito ai progetti di rigenerazione urbana presentati nello scorso mese di settembre.

Il direttore di Demopolis Pietro Vento presenterà i risultati di due indagini demoscopiche, condotte su campioni rappresentativi dei residenti nei quartieri di Ponte a Moriano e di San Concordio, illustrando valutazioni, opinioni ed attese delle due comunità sugli interventi e i progetti di riqualificazione urbana ipotizzati dall’Amministrazione lucchese.

Saranno il sindaco di Lucca Mario Pardini e gli assessori Nicola Buchignani e Giovanni Minniti a confrontarsi con i cittadini di Ponte a Moriano e di San Concordio sui risultati del percorso partecipativo e sui progetti in cantiere per il futuro dei 2 quartieri.

Il primo incontro avverrà a Ponte a Moriano giovedì 23 novembre alle ore 18 alla Croce Verde, in via Vecchiacchi n. 17. Sempre giovedì 23, alle ore 21, la comunità di San Concordio potrà partecipare all’iniziativa al Centro Civico Polifunzionale di Pontetetto in Via del Giardino n. 286/h.