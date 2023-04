Un fine settimana di grande rilievo per la stagione della Pugilistica Lucchese,

Un fine settimana di grande rilievo per la stagione della Pugilistica Lucchese, impegnata a Carrara per la fase regionale dei campionati italiani Schoolboy e Junior, valida per l’accesso alla fase interregionale che precede quella nazionale.

La squadra lucchese si è presentata all’appuntamento con gli Schoolboy David Lorandi e Riccardo Colobini, e con gli Junior Abd Almottalib Loutfi, Giancarlo Lemmi e Luca Italo Del Tessandoro, mentre Leonardo Fantile aveva già perso ai quarti della competizione, disputatisi a Lucca il 25 marzo.

Impegnato già sabato 1° aprile, David Lorandi, Schoolboy 46kg, ha battuto ai punti Manuel Scorzafava (Boxe Calenzano), per poi perdere il giorno successivo la finale contro Pietro Satriano (Livorno Boxe Salvemini). Match intenso quello che ha concluso la competizione, perso di misura dall’allievo del maestro benemerito Ivo Fancelli, a cui è mancato il colpo al volto per chiudere le numerose scariche andate a segno al corpo.

Ha conquistato invece la vittoria, e titolo di campione toscano, lo Schoolboy 44kg Riccardo Colombini, superando il pugile di casa Vittorio Prencipe (Pug. Carrarese), che pure si era aggiudicato la prima ripresa. Ben diretto da Monselesan, Colombini è tornato con prepotenza per il secondo round, tenendo sotto pressione il più tecnico avversario con una serie di schivate e contrattacchi tali da costringerlo spesso alle corde. Una vittoria limpida per quello che forse è il miglior match disputato da Colombini fino ad ora.

Sconfitta in finale per lo Junior 46kg Abd Almottalib Loutfi, superato dal più esperto Lala Elliot (Boxe Padariso Lastra a Signa), ostico avversario mancino che ha saputo respingere gli attacchi coraggiosi, ma discontinui, del lucchese.

Bella vittoria per lo Junior 50kg Giancarlo Lemmi (il quale abita a Castelnuovo e si sobbarca tre volte alla settimana il viaggio in treno per allenarsi a Lucca), che supera Andrea Balistreri (Fight Gym Grosseto) e si laurea così campione toscano. Dopo un buon inizio per l’avversario, Lemmi è riuscito a trovare la distanza giusta alla seconda ripresa, sfruttando il suo considerevole allungo, grazie al quale è riuscito a tenere sempre lontano il pressante grossetano.

Sconfitta sul filo di lana per Luca Italo Del Tessandoro, Junior 57kg impegnato contro Leonardo Sabatino (CSC Firenze). Il lucchese non è riuscito a far fruttare quanto prodotto sul ring, in un incontro costantemente all’attacco, in cui però si è macchiato di diverse ingenuità, come lo scoprirsi agli attacchi dell’avversario o buttarsi addosso ad esso nel tentativo di colpirlo. Verdetto che alla fine ha premiato il fiorentino, ma non senza aver sollevato qualche dubbio.