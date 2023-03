Un ferito nello scontro sull’autostrada

CAPANNORI – Un incidente è avvenuto sull’autostrada Firenze-mare in direzione Viareggio intorno alle 15:00 Per cause al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta sul posto, due vetture si sono scontrate nella carreggiata di marcia

Una di queste si è ribaltata ed è rimasta in carreggiata a cavallo delle corsie. Per l’intervento sanitario è arrivata sul posto l’auto medica e l’ambulanza della Croce Verde di Lucca. È stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso la cui missione è stata, però, abortita dato che il guidatore dell’auto non ha riportato ferite gravissime ed è stato trasportato al San Luca in codice giallo.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura e i tecnici della società autostrade.

fonte noitv