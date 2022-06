un escursionista accusa un malore con pegaso in ospedale

La stazione di Querceta è stata attivata nel primo pomeriggio di oggi per intervenire nel gruppo del monte Matanna. Un escursionista che si trovava assieme ad una comitiva presso un agriturismo, ha accusato un malore ed è svenuto.

Immediata da parte dei compagni l’attivazione dei soccorsi: sul posto si è portata la squadra reperibile e l’elisoccorso Regionale Pegaso. In pochi minuti l’escursionista è stato raggiunto e stabilizzato per poi essere trasportato in ospedale.