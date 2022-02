L’iniziativa promossa dagli assessorati all’ambiente e alla cultura

UN DOCUFILM SUL SALVATAGGIO E RIABILITAZIONE DI LUPI

PER FAVORIRE LA CONVIVENZA TRA UOMO E FAUNA SELVATICA

La proiezione il 1 marzo alle 21.15 alle Scuderie Granducali

SERAVEZZA – La storia di Achille e Ulisse, due cuccioli di lupo salvati sull’Appennino a poche settimane di vita, riabilitati e rimessi in libertà, arriva sullo schermo del Cinema Scuderie Granducali, martedì 1 marzo alle ore 21.15, con il lungometraggio “Il contatto”.

Una opportunità per approfondire il rapporto tra lupi e comunità, anche alla luce degli avvistamenti avvenuti sul territorio versiliese.

Con questo obiettivo gli assessorati all’ambiente e alla cultura, con la Fondazione Terre Medicee e il Parco delle Alpi Apuane, hanno deciso di proporre la visione di questo documentario che ricostruisce il salvataggio di due cuccioli di lupo, avvenuto nel 2016 sull’Appennino, e la scelta unica in Europa di immetterli in un processo di recupero per poi rilasciarli nel loro habitat.

Il documentario di Andrea Dalpian segue la storia di questi due cuccioli presi in cura dal Centro di recupero fauna esotica e selvatica del Monte Adone, tra percorso di riabilitazione e ritorno in libertà (avvenuto nel 2017), attraverso una metodologia di riprese che ha sempre garantito il massimo rispetto degli animali, evitando alcun contatto diretto con gli stessi e senza alcun fine “cinematografico” di spettacolarizzazione, bensì con il solo obiettivo di documentare questo affascinante percorso di ritorno alla libertà.

Una preziosa occasione per assistere alla proiezione di questo docufilm presentato in anteprima al 24° Festival CinemAmbiente di Torino lo scorso ottobre e selezionato per sei importanti festival internazionali.

La pellicola permetterà di approfondire anche di quanto sta accadendo sul territorio versiliese, grazie alla partecipazione alla serata, tra gli altri, dei biologi del Parco delle Alpi Apuane Paola Fazzi e Marco Lucchesi, del comandante delle Guardie del Parco Giovanni Speroni, degli autori del docufilm e dello staff del Centro di recupero del monte Adone.

Il Parco delle Apuane da anni è attivamente impegnato su questo fronte, monitorando la fauna del territorio attraverso l’installazione di telecamere, appostamenti, rilevando abitudini e consuetudini dei lupi,studiandone la stanzialità, gli spostamenti, tanto che ad oggi la presenza di lupi è rilevata in varie zone del territorio comunale, come nel Canale del Giardino, a Pian di Lago, nelle aree del retro Corchia e del Carchio.

“La visione di questo documentario e il confronto con gli esperti che seguirà alla proiezione – commentano gli assessori all’ambiente Michele Silicani e alla cultura Vanessa Bertonelli – consentirà di dare un contributo al superamento delle eccessive preoccupazioni per la presenza dei lupi. Si tratta, piuttosto, di far conoscere le dinamiche che esistono tra gli gli uomini e questi animali, facendo conoscere le loro abitudini sul territorio e facendo sì che, da parte dell’uomo, vengano adottate prudenza e tutte quelle misure che ne scoraggino l’avvicinamento ai centri abitati”.

La proiezione del film è ad ingresso libero, sino ad esaurimento dei posti. Per accedere al Cinema Scuderie Granducali è necessario essere in possesso di Green Pass.