Un cucciolo di cane randagio viene adottato da una scuola: gli alunni si responsabilizzano prendendosene cura

Non tutti i cani randagi, purtroppo, sono così fortunati come il cucciolo protagonista di questa storia. Il piccolo Findik è diventato una vera e propria celebrità del web e di una scuola locale nella provincia di Tokat, in Turchia. L’adorabile cagnolino si è ritrovato in una situazione davvero pericolosa, in quanto era stato attaccato da un branco di cani più grandi di lui; ferito e spaventato, è stato fortunatamente salvato dal preside e da un insegnante di una scuola, che si è subito attivata per prendersi cura dell’animale. Subito, la presenza del cagnolino ha reso l’ambiente scolastico un altro mondo: i bambini dell’Istituto si sono innamorati dell’animale e si sono presi la responsabilità di averne cura. Ora il piccolo Findik è come se fosse un “nuovo alunno”…indossa persino il grembiulino blu!