Un coyote aspetta il suo amico tasso prima di attraversare un tunnel: l’interazione viene ripresa dalle telecamere

Quando si ha un migliore amico accanto, si ha molta più fiducia nel futuro e difficilmente ci si lascia intimorire da qualcosa. Il gioco di squadra , d’altronde, è sempre meglio che affrontare una partita insidiosa da soli. Anche nel mondo animale il gioco di squadra non è da sottovalutare: molti esemplari, anche appartenenti a specie completamente diverse, condividono molto più di quanto ci potremmo immaginare. Ad esempio, un coyote e un tasso possono essere un team incredibilmente efficiente. Avreste mai pensato che due animali così differenti potessero andare d’accordo? Guardate questa breve scena , ripresa da una videocamera che si attiva quando rileva del movimento, in cui un coyote aspetta che il suo amico tasso lo raggiunga, per andare a combinarne sicuramente qualcuna delle loro.

Le inaspettate riprese sono state comunque parte integrante di un progetto della durata di 3 anni, portato avanti da Peninsula Open Space Trust (POST) e Pathways for Wildlife, per indagare sul tipo di interazione tra la fauna selvatica e le strade/autostrade costruite dall’uomo. Le telecamere non avrebbero potuto riprendere un’interazione migliore: un coyote aspetta il suo amico tasso, per poi dirigersi a passo svelto verso la fine di un tunnel. L’amicizia tra questi due animali molto diversi tra loro è nota già da tempo. Coyote e tasso amano mangiare gli scoiattoli di terra, e amano anche andare a caccia insieme: mentre il tasso dimostra tutta la sua abilità nello scavare in prossimità delle tane, il coyote rimane in all’erta vicino al suo compagno di caccia, nell’eventualità che lo scoiattolo possa scappare a tutta velocità.