Un corso online gratuito per imparare il gioco degli scacchi

Il Circolo Scacchistico della Versilia con sede a Querceta organizza un corso di introduzione agli scacchi.

L’evento, articolato su quattro lezioni e completamente gratuito, è destinato agli appassionati di ogni età. Si svolgerà in modalità on-line tramite la piattaforma web Zoom.us nei giorni 23, 25, 29 marzo e 1 aprile dalle ore 21:00 alle ore 22:30.

Le lezioni, durante le quali verranno illustrate le regole del gioco e le prime basi strategiche per compiere i passi iniziali sulla scacchiera, saranno tenute dagli istruttori della Federazione Scacchistica Italiana Carlo Menchetti, Lorenzo Bianchi e Lorenzo Ricci. In base al numero e all’età, gli iscritti al corso potranno essere divisi in vari gruppi virtuali on-line in modo da garantire una migliore didattica ed interazione con i partecipanti.

Per iscrizioni o ulteriori informazioni si possono contattare i signori Carlo Menchetti al numero 338 5211686, Lorenzo Bianchi al numero 320 5748953 o Lorenzo Ricci al numero 339 5495947 oppure si può inviare un’email a carlosarachess@alice.it. Info anche alla pagina Facebook “Circolo Scacchistico della Versilia” o sul sito web http://scacchiversilia.altervista.org.