Un corso gratuito per la conduzione di Joëlette

la carrozzella fuoristrada per consentire escursioni su percorsi difficili alle persone dalla mobilità ridotta

Il Comune di Lucca in collaborazione con l’Associazione Aeliante organizza un corso propedeutico per la conduzione della Joëlette. La Joëlette è una carrozzella da fuori strada che permette la pratica di gite o corse ad ogni persona a mobilità ridotta o in situazione di disabilità, bambino o adulto, anche se totalmente dipendente, grazie all’aiuto di almeno due accompagnatori. L’accompagnatore posteriore assicura l’equilibrio della Joëlette, l’accompagnatore anteriore invece assicura la trazione e la direzione. Concepita sia per la passeggiata familiare e gli usi sportivi, il limite della Joëlette dipende dalle capacità degli accompagnatori. Prosegue così l’attività di sensibilizzazione e formazione rivolta a guide turistiche ambientali ed escursionistiche, associazioni, organizzazioni ed istituzioni sociali, enti locali ed enti parco, enti privati, privati cittadini e volontari che vogliono apprendere le buone pratiche per la conduzione della Joëlette.

Il corso si svolgerà sabato 14 maggio a Vorno, presso la Tenuta dello Scompiglio e prevede una sessione teorica dedicata agli aspetti comunicativi e psico-ralazionali, aspetti del posizionamento e del trasporto della persona ed aspetti logistici di verifica e valutazione del percorso escursionistico. Seguirà una sessione pratica con prove di conduzione sui percorsi del progetto Itinera Romanica+ ed istruzioni di montaggio e smontaggio della Joëlette (trattasi difatti di un’attrezzatura facilmente pieghevole, che entra perfettamente nel bagagliaio dell’automobile per essere trasportata sui sentieri).

La partecipazione al corso è gratuita, solo è richiesta la pre-registrazione (max 24 persone) contattando l’Associazione Aelinate: tel. 345.6330418 oppure aeliante96@gmail.com Il corso è comprensivo del pranzo gratuito presso la Cucina dello Scompiglio; al termine ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di qualificazione di “Portatore di Joëlette”.

Il Comune di Lucca ha acquistato una E-Joëlette con i contributi del progetto Itinera Romanica+ finanziato dal programma di cooperazione europea Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, mettendola in disponibiltà gratuitamente ai soggetti terzi interessati che potranno farne richiesta d’uso mediante apposita domanda da presentare all’Ufficio IAT di Lucca, in Piazzale G. Verdi o all’indirizzo email turismolucca@metrosrl.it L’utilizzo della E-Joëlette è consentito ai richiedenti in possesso di un regolare attestato di qualificazione di “Portatore di Joëlette”. Durante il corso del 14 maggio saranno fornite le istruzioni teoriche e pratiche per l’utilizzo anche della suddetta E-Joëlette del progetto Itinera Romanica+ in un’ottica di massimo utilizzo dell’attrezzatura ed in forma diffusa con lo scopo di favorire l’interazione e la collaborazione con i soggetti interessati del territorio. Il corso ha, infatti, lo scopo di favorire la costruzione di una rete di soggetti locali che agisca in maniera qualificata e che sia in grado di migliorare l’accessibilità dei percorsi escursionistici e culturali sviluppati nell’ambito del progetto Itinera Romanica+ ed in generale del territorio accrescendo le competenze e le occasioni di fruibilità dell’attrezzatura recentemente acquistata.

ITINERA ROMANICA+ è un progetto transfrontaliero fra Italia e Francia che valorizza il patrimonio culturale del Romanico diffuso nelle cinque regioni dell’area di cooperazione, Toscana, Liguria, Sardegna, Corsica e PACA, attraverso la realizzazione di percorsi di collegamento fra siti Romanici accessibili e lo sviluppo di azioni congiunte di tutela, promozione e valorizzazione. L’obiettivo principale del progetto è valorizzare il patrimonio Romanico minore diffuso nelle cinque regioni quali pievi, monasteri ed eremi delle zone rurali e periferiche, e si inserisce in continuità con iniziative precedenti come il progetto ITERR-COST che a partire dal 2008 aveva identificato il linguaggio comune del Romanico pisano e mappato i siti più rilevanti di Toscana, Sardegna e Corsica. Il progetto, che si conclude a fine luglio 2022, ha l’ambizione di creare un’offerta integrata di 13 Itinerari Romanici dell’Alto Tirreno da promuovere in modo congiunto in Italia e Francia, integrando fra loro percorsi in parte già esistenti e soprattutto migliorando l’accessibilità dei siti Romanici. All’interno del progetto, grande importanza è data a due temi: l’accessibilità fisica e virtuale del patrimonio storico e culturale, affinché esso sia davvero fruibile al maggior numero di utenti, incluse le persone con disabilità motorie o sensoriale, e il coinvolgimento delle comunità locali nel processo di valorizzazione del patrimonio. Associazioni, gruppi di cittadini e imprese del territorio sono infatti gli attori-chiave per promuovere il rispetto e il valore dei beni culturali e per garantire la sostenibilità nel tempo delle azioni intraprese, e sono perciò invitati a partecipare attivamente alle diverse attività progettuali. ITINERA ROMANICA+ è un progetto finanziato dal programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020 per il periodo 2019-2022 attraverso fondi FESR.