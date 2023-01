un convegno dal titolo: Le forme della memoria interreligiosa: il pellegrinaggio

l Centro Internazionale di Studi sulle Culture per il Pellegrinaggio (CISCuP), in collaborazione con la Diocesi di Lucca, venerdì 27 gennaio 2023 alle 16,30, presso il Salone dell’Episcopio del Palazzo Arcivescovile di Lucca, promuove un convegno dal titolo: Le forme della memoria interreligiosa: il pellegrinaggio. Il programma prevede l’intervento di Monsignor Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca, di Guidalberto Bormolini, monaco e sacerdote, di Izzedin Elzir, Imam di Firenze, di Minas Lourian, direttore del Centro studi e documentazione armena, di Mario Fineschi, della Comunità Ebraica di Firenze. Chiuderà la serata Franco Cardini, Presidente del CISCuP. Il convegno sarà introdotto e moderato da Alessandro Bedini, del consiglio direttivo del CISCuP.

Il Centro Studi ha sede presso l’Arcivescovado di Lucca, e ha come suo presidente il professore Franco Cardini, studioso di fama internazionale, e come mentore S. E. Monsignor Paolo Giulietti, Arcivescovo di Lucca.

In dialogo con le finalità del Centro che promuove studi sul tema del viaggio religioso e devozionale, in occasione della Giornata della Memoria questo importante incontro interreligioso intende riflettere sull’importanza del “camminare insieme” per intraprendere un percorso di pellegrinaggio che, valorizzando civiltà e culture diverse, possa rimettere al centro il sacro vincolo che unisce i popoli nonché la ricerca verso un’universalità di intenti. Questo percorso ci invita pertanto a non temere le differenze ma a sostenere la comunione delle diversità e a sapersi offrire all’altro per cercare insieme la verità. Questi e tanti altri importanti temi saranno analizzati e condivisi durante questo convegno a cui tutta la comunità è invitata a partecipare.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del Centro Studi a questo indirizzo segreteriaciscup@gmail.com