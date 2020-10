Yamila Bertieri consigliere comunale in opposizione a Borgo a Mozzano con il gruppo Orgoglio Comune e Arianna Bertuccelli presidente Comitato Commercianti per la Provincia di Lucca questa mattina, attraverso una video chiamata si sono confrontate con l’europarlamentare Isabella Tovaglieri (Lega) sul tema “la forza delle donne, in politica, nell’impresa e nella famiglia”.

Appoggiamo infatti l ‘idea- proseguono – che l’Europa finora non ha fatto abbastanza per combattere le disuguaglianze salariali tra uomo e donna e che servono uguali opportunità di accesso e la meritocrazia.

Ricorrere quindi alle quote rose (quote di presenza) all’interno delle istituzioni per avere la presenza femminile che invece dovrebbe essere ovvia così come quella maschile, è un’idea che non tutela il vero ruolo della donna poiché parità significa uguaglianza e pari dignità !!!

Anche la donna con il suo sapere e le sue capacità, può migliorare la società non solo sotto l’aspetto istituzionale ma, anche economico e sociale!

Dobbiamo salvaguardare i valori della nostra civiltà se vogliamo veramente migliorarla.