Un concerto Jazz per valorizzare le ex cave del diaspro Barghigiano

Per la via del Diaspro, alla scoperta delle cave medicee di Barga. Anche la terza edizione di questo evento promosso dalla Pro Loco di Barga con il pieno appoggio del Barga Jazz Festival, ha fatto centro.

Un mix di relax a spasso tra il verde e la natura, conoscendo pagine di storia particolari di Barga e tanta buona musica che in mezzo a quei luoghi risuona con ancora più fascino. La partenza da piazza Pascoli a Barga dove si sono ritrovati in tanti e poi a piedi fino alle antiche cave di diaspro medicee, pietra dura estratta dal territorio e resa celebre dal suo utilizzo nelle cappelle medicee in San Lorenzo a Firenze. Un bel percorso accompagnati dallo scopritore di questi luoghi Emilio Lammari che poi a chi lo ha voluto, facendo il giro delle due cave presenti nella zona, ne ha illustrato la storia. Lammari si è detto soddisfatto della presenza in questi luoghi, oggi, di tanta gente. Dopo l’arrivo della passeggiata ad attendere tutto il concerto dei “Free Horns” a cura del Barga Jazz festival. che ha incantato tutti i presenti, seduti sui massi delle cave medicee come fossero un grande anfiteatro naturale. E’ stato un bell’assaggio per il Barga Jazz festival al via dal 17 agosto. Da notare in occasione di questo evento la particolare cura che tanti volontari hanno messo nel valorizzare il sentiero che porta alle cave dove ora sono stati posizionati anche esaustivi cartelli informativi.

fonte noitv