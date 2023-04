Un comitato per difendere i “Laghetti di Lammari” dagli Assi Viari

CAPANNORI – I “Laghetti di Lammari” rappresentano uno dei siti naturalistici meglio conservati della piana Capannorese: con lo scopo di difendere l’area verde dei Laghetti di Lammari si è costituito un comitato di cittadini che intende portare avanti azioni di contrasto alla realizzazione degli assi viari.

Sono state raccolte numerose adesioni e prossimamente si terrà la prima assemblea pubblica. I laghetti fino ad oggi sono stati risparmiati da qualsiasi tipo di intervento edilizio e sono divenuti un ambiente frequentato da molte persone che vi passeggiano e vi praticano sport; sono, inoltre, un luogo di aggregazione per grandi e piccoli anche in relazione all’attività di pesca sportiva che vi si può praticare. “In questa fse storica sono minacciati nella loro integrità dal progetto dei nuovi ‘Assi Viari’ che – scrive il neonato comitato – sembra siano stati studiati senza tenere in alcun conto il valore ambientale, ricreativo ed ecologico di questa zona.