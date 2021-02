Un cittadino italiano arrestato dai Carabinieri, per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Un cittadino italiano di anni 60 è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lucca per il reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Lo stesso, residente nella località Segromigno del Comune di Capannori, è stato colpito da un ordinanza di custodia cautelare applicativa degli arresti domiciliari emessa dal Gip presso il Tribunale di Lucca. I militari dell’Arma avevano denunciato in stato di libertà il 60enne nel mese di dicembre u.s. quando nel corso di una perquisizione domiciliare era stato trovato in possesso di circa 60 grammi di hashish, oltre a vario materiale atto al confezionamento e allo spaccio della droga.

Le successive indagini svolte dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire il giro d’affari del 60enne, disoccupato da oltre 2 anni, ma con un importante numero di clienti da cui riceveva in cambio dello stupefacente per uso personale, importi variabili da 50 a 100 euro al mese. I clienti, impiegati lucchesi, di età variabile tra i 30 e i 50 anni, sono stati segnalati al Prefetto di Lucca come assuntori.