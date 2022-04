un ciclista di 20 anni caduto fuori da un sentiero – sul posto i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti questa mattina a mezzogiorno con la squadra di Montemurlo e la squadra SAF A(Speleo Alpino Fluviale) della centrale nei pressi della Pieve di Montecuccoli, per soccorrere un ciclista di 20 anni caduto fuori da un sentiero e che ha riportato ferite agli arti inferiori

Sul posto un’ambulanza del 118, personale del sast, i Carabinieri di Vernio ed in via precauzionale Pegaso .

Il ragazzo è stato successivamente trasportato al pronto soccorso di Prato in ambulanza.