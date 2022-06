UN CICLISTA CADE NEL BOSCO SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

I vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta, sono intervenuti nella tarda mattinata di oggi a Fabbiano, nel comune di Seravezza, per un soccorso a persona. Un ciclista è caduto infortunandosi in una zona impervia e dopo essere stato raggiunto dalla squadra VF l’uomo è stato immobilizzato su una barella Toboga e dopo circa 500 metri percorsi a piedi, affidato ai sanitari del 118 per le cure del caso.