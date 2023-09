un cane rimasto bloccato – salvato dai vigili del fuoco

Capannori – Squadra della sede centrale di Lucca è intervenuta nel comune di Capannori in località Segromigno in Piano per il recupero di un cane che si è introdotto all’interno di una tubazione in cemento posta sotto il terreno e utilizzata per lo scolo delle acque di un fossato, rimanendo bloccato.

Il personale ha individuato l’animale tramite l’utilizzo della sonda endoscopica e utilizzando un martello demolitore è riuscito a creare un varco che ha permesso l’estrazione dello stesso.