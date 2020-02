Un cane guida per cani: questo Golden Retriever cieco ora si fa guidare dal suo migliore amico a quattro zampe

Dopo aver perso gli occhi e la vista a causa di problemi medici seri, un bellissimo esemplare di Golden Retriever ha trovato in un altro cane della sua stessa razza una guida per spostarsi dove lui non poteva, e sopratutto un grande compagno di vita. Un’amicizia improbabile che è stata raccontata con grande successo sul web grazie ai canali social che hanno “ospitato” questa bellissima storia vera di amicizia tra i Golden Retriever Jake e Addie .

I due erano già amici per la pelle ben prima che gli occhi di Jake si deteriorassero, e nel momento di maggior bisogno, Addie si è offerto non solo come compagno inseparabile ma anche come guida privilegiata per Jake, che dopo l’operazione chirurgica di asportazione delle pupille era diventato completamente cieco.