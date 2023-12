un cacciatore si sente male – soccorso da pegaso

Squadra dei Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta alle 13,30 nella frazione di Serrazzano località Podere Casettone Comune di Pomarance per soccorso a persona. Durante una battuta di caccia un cacciatore ha avuto un malore, trattandosi di zona impervia è intervenuto Eli Pegaso. La squadra ha raggiunto il luogo in cui era il cacciatore e collaborato con il personale medico di Pegaso per poi contribuire al trasferimento dell’uomo fino all’elicottero. Successivamente svolta assistenza antincendio durante le fasi di decollo.