UN BUON SOFFRITTO

se dovete fare un buon soffritto per una zuppa, per un minestrone, per il farro, dove siano presenti fagioli, ceci o altri legumi non basta rosolare carota sedano e cipolla come per un sugo di carne.

Allora prenderemo una fetta di lardo, o pancetta, la triteremo, la mettiamo in un tegame con un pò di olio e aggiungeremo la carota, sedano, cipolla, aglio tritati, salvia, aghi di rosmarino, gambi di prezzemolo, basilico, foglioline di peporino o timo che dir si voglia, accendiamo il gas e lasciamo insaporire per diversi minuti aiutandoci magari con un cucchiaio di acqua calda ogni tanto e quando occorre per non bruciare tutto.