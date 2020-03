Un bimbo di 2 anni “parla” con il suo amico cane dando vita a una scena a dir poco esilarante

Lo dimostrano le moltissime storie e gli innumerevoli episodi che uniscono cani e bambini . Situazioni dolci e divertenti su cui si potrebbe davvero parlare all’infinito. Qui, abbiamo deciso di mostrarvi un episodio che definire esilarante sarebbe riduttivo. I protagonisti? Un simpaticissimo bimbo di 2 anni di nome Braxton e l’adorabile husky di famiglia, Boston: amici per la pelle che, di tanto in tanto, non perdono l’occasione di farsi una bella… chiacchierata insieme!

Da quando Braxton è venuto al mondo, il cane non l’ha perso di vista neanche per un attimo. Trascorrono praticamente tutto il loro tempo insieme, e non è strano, per questo, che l’uno abbia imparato qualcosa dall’altro. Proprio così: come mostra il video condiviso da Alixandria Smith, la madre del bimbo, i due, nonostante siano animali diversi, parlano… la stessa lingua!

Da quando ha sentito il caratteristico ululato del suo husky, Braxton ha capito che quello era il modo perfetto per comunicare con lui. E allora, detto fatto: i due sono protagonisti di incredibili “conversazioni” in cui si scambiano ululati a vicenda. È davvero difficile rimanere seri davanti al video che riprende questo loro siparietto.