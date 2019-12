Un bando per un NUOVO CANILE della Valle del Serchio

“Da questi incontri è scaturita la necessità di dare continuità al servizio, oltre che la necessità di mantenerlo sul nostro territorio. Mi sono pertanto attivato anche con il presidente dell’Uc Garfagnana Andrea Tagliasacchi, al fine di convocare un incontro con i proprietari della struttura per capire quali sono le difficoltà che hanno incontrato e portato alla decisione di chiusura della struttura, un incontro utile sulle azioni da compiere in futuro – conclude Andreuccetti -. L’incontro è previsto per lunedì 30 dicembre. I nostri Comuni, ed io in prima persona, ci impegneremo a trovare la soluzione migliore possibile per far si che questa vicenda abbia un risvolto positivo, soprattutto per il benessere animale, oltre che per far rimanere sul nostro territorio la gestione di questo servizio di pubblica utilità”.