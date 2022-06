un bambino di 7 anni investito da un’auto in via Capponi a viareggio – in codice rosso al Versilia

un bambino di 7 anni investito da un’auto in via Capponi angolo Via Marco Polo sempre a Viareggio, Il bimbo ha riportato soltanto un trauma facciale sembra di non grave entità ed è stato accompagnato in codice rosso da dinamica al Pronto Soccorso Pediatrico dell’ospedale Versilia. Anche in qu esto caso intervenute automedica e ambulanza, oltre a Vigili Urbani