Un attimo di libertà – L’emozionante omaggio dei Kinnara a Fabrizio De Andrè a villa bertelli

Concerto di beneficenza a favore dell’associazione sclerosi multipla

Sabato 29 agosto ore 21.30 Giardino dei lecci Villa Bertelli

Necessaria prenotazione 0584 787251 Ingresso a offerta

Nuovo appuntamento con la musica e la solidarietà, sabato 29 agosto alle 21.30 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove la Kinnara Band, in un graditissimo ritorno, presenterà Un attimo di libertà, un concerto, interamente dedicato alla sezione di Lucca dell’associazione italiana sclerosi multipla. Il gruppo musicale, composto da PAOLO PARDINI voce e chitarre, LUCA TOMMASI tastiere e piano,

ANDREA VEZZONI chitarre e cori, PIETRO BERTILORENZI Basso, BERRY NICOLETTI batteria CESARE LO IACONO, Chitarre e cori, riproporrà un viaggio nelle canzoni di Fabrizio De Andrè, un programma intenso, come la passione verso il grande cantautore genovese, a cui la band si è ispirata nel 2003 quando è nata. I Kinnara, infatti, da sempre rendono omaggio alla figura, all’arte e alla poesia di Fabrizio De Andrè attraverso le canzoni del compianto interprete e autore.

Il nome Kinnara prende ispirazione dalla mitologia Indù dove, in alcuni testi, si narra di musicisti così bravi da essere trasformati dagli Dei in uomini-uccello, dotati di ali per volare fino in cielo e suonare solo per loro. In altri testi si dice fossero musici e guerrieri spietati al servizio degli stessi Dei. Necessaria prenotazione 0584 787251 Ingresso a offerta.