Un apparecchio DAE installato al Foro Boario nel ricordo di Andrea Franceschini

Un apparecchio DAE installato al Foro Boario nel ricordo di Andrea Franceschini

Gli assessori Consani e Minniti:”Un gesto prezioso per tutti i giovani della nostra città”

Ieri pomeriggio (martedì 16 maggio) è stato installato un apparecchio DAE (defibrillatore automatico esterno) presso i locali del Foro Boario in ricordo di Andrea Franceschini, giovane ragazzo recentemente scomparso che amava trascorrere qui il proprio tempo libero. L’amministrazione comunale ha infatti prontamente accolto la richiesta della signora Gigliola, madre di Andrea, per l’installazione del dispositivo atto a garantire la sicurezza della cittadinanza 24 ore su 24. Un gesto significativo, reso possibile grazie alla collaborazione e disponibilità della Associazione Cecchini Cuore Onlus, che ha provveduto alla configurazione e si occuperà della formazione del personale e della manutenzione secondo i vari adempimenti e aggiornamenti di legge.

Presenti all’installazione del dispositivo anche l’assessore alle politiche giovanili Cristina Consani e il vice sindaco Giovanni Minniti, che fin dalla proposta della famiglia hanno supportato e sostenuto questa iniziativa affinché si realizzasse in tempi brevi:”Il Foro Boario è un luogo di riferimento per i giovani della nostra città e così era per Andrea, un ragazzo che come molti amava trascorrere qui il suo tempo libero – hanno dichiarato – Questa è l’occasione per ricordarlo ancora una volta, come meglio possiamo. Abbiamo infatti con piacere accolto la richiesta della signora Gigliola Giglioni, madre di Andrea, per installare un apparecchio DAE ed una targa commemorativa. Un momento prezioso, in cui grazie al ricordo di un ragazzo della nostra città e all’intraprendenza della sua famiglia, l’amministrazione in collaborazione con l’Associazione Cecchini Cuore Onlus, installa un dispositivo atto a garantire la sicurezza per tutta la cittadinanza e ancor più simbolicamente per tutti i giovani che frequentano i nostri locali di aggregazione”.

Commozione tra i cari di Andrea ed i familiari, che hanno voluto ricordarlo con bellissime parole, tra cui quelle della fidanzata Giulia:”Non c’è sole che riesca a scaldare come l’essere con te. Tante persone a cui sei stato vicino e di aiuto, un po’ sparse in tutta Italia, ti portano nel cuore. E vorrei tu continuassi a sapere quanto sei amato. L’unico mio desiderio sei tu, sei la mia vita, ti amo Andrea. Tua Giulia”.

Il padre di Andrea, Massimo Franceschini, ha inoltre evidenziato l’importanza del DAE e dei corsi rivolti alla popolazione per l’utilizzo di uno strumento che realmente può salvare la vita delle persone, sottolineando inoltre che l’utilizzo del dispositivo non richiede competenze specifiche, ma solamente una formazione basica alla portata di tutti.

Il DAE è stato installato sulla parete esterna dell’immobile del Foro, attigua alla porta d’ingresso, accessibile quindi 24 ore su 24. In seguito all’installazione, i rappresentanti dell’Associazione Cecchini Cuore Onlus hanno tenuto per i presenti una breve dimostrazione e simulazione di utilizzo del dispositivo, ricordando inoltre che il 31 maggio alle ore 21, sempre presso il Foro Boario, avrà luogo un importante corso gratuito, aperto a tutta la cittadinanza, su come salvare una persona in arresto cardiaco col massaggio cardiopolmonare e utilizzando il DAE.