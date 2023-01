Ci sarà anche una maratona benefica e una crono scalata ciclistica

UN ANNO DI SPORT PER IL TERRITORIO SERAVEZZINO

DEFINITI I PRIMI EVENTI DI CALCIO, GIOCHI DI BANDIERE, TIRO CON L’ARCO

SERAVEZZA – Sarà un anno di sport quello che sta muovendo i primi passi, con un calendario che prevede appuntamenti nelle diverse discipline, anche a carattere nazionale.

Il consigliere comunale con delega allo sport Giacomo Tarchi ha redatto, con gli uffici competenti e la collaborazione delle realtà locali, la prima stesura del calendario con gli eventi già definiti per i prossimi mesi. Si comincia giovedì 5 gennaio con il 14° Torneo della Befana, promosso dal Seravezza Pozzi Calcio con Eventour. L’appuntamento, con partite sui campi del Buon Riposo, del Marco Polo a Viareggio e del Pedonese a Marina di Pietrasanta, si aprirà proprio allo stadio seravezzino giovedì alle ore 15 con la sfilata di tutte le squadre partecipanti, il giuramento dell’atleta, gli inni nazionali, cui seguirà alle 16.30 l’inizio delle gare di qualificazione per esordienti, pulcini e primi calci.

Il calcio sarà ancora di casa nello stadio di Pozzi in aprile con il Pisa Cup e il Trofeo di Viareggio, a giugno con il Trofeo Mar Tirreno e il Viareggio Football Club.

Ampio spazio anche a uno degli sport più praticati sul territorio, ovvero quello delle bandiere che vedrà diversi appuntamenti nel primo semestre dell’anno. Si comincerà il 16 aprile in piazza Matteotti a Querceta con le gare per sbandieratori e musici under 15, discipline che torneranno il 20 e 21 maggio portando nel centro del paese anche le prime squadre.

Lo stadio Buon Riposo ospiterà altri tre classici appuntamenti del Palio dei Micci: il 23 aprile la staffetta delle contrade, il 7 maggio il Palio delle contrade e in estate (le date saranno comunicate a breve) il torneo di calcio.

Altro atteso appuntamento, questa volta con una forte eco a carattere nazionale, è il campionato italiano di tiro con l’arco, in programma dal 24 al 27 agosto tra lo stadio Buon Riposo e Palazzo Mediceo di Seravezza.

“Un grande evento sportivo e spettacolare sul quale stiamo lavorando con grande impegno – spiega il consigliere Giacomo Tarchi – rappresentando un’occasione anche di promozione del nostro territorio dato che porterà a Seravezza numerosi atleti che si contenderanno il titolo nazionale. Un calendario sportivo che si arricchirà di altre importanti iniziative tra le quali, posso anticipare, una maratona che sarà anche un importante evento benefico e una crono scalata ciclistica che porterà a cimentarsi sulla montagna seravezzina gli appassionati di questo sport”.