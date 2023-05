Un anno di mostre al palazzo delle esposizioni di Piazza San Martino n. 7. Dalla street art alla pittura, alla fotografia fino alla cartapesta, ecco le esposizioni che si terranno nello spazio che la Fondazione Banca del Monte di Lucca, assieme alla Fondazione Lucca Sviluppo dedica all’arte e alla cultura. Tutte le mostre sono a ingresso libero e corredate da eventi collaterali come visite guidate, incontri con gli artisti e i curatori, iniziative specifiche per famiglie, che da quest’anno potranno anche trovare la comodità di un baby pit-stop con postazione per l’allattamento e un fasciatoio per neonati, a disposizione di tutte le piccole e i piccoli visitatori (grazie alla donazione della Associazione Lucca Senza Barriere e la collaborazione di Unicef sez. di Lucca). Ecco il calendario dettagliato degli eventi espositivi 2023 – 2024: Labirinto (in corso) 06/05 – 25/06 2023 Artisti: Sten Lex, Moneyles, Tellas Genere: arte urbana A cura di: GianGuido Maria Grassi In collaborazione con il Comune di Lucca e con il patrocinio del Consiglio Regionale della Toscana Al Palazzo delle Esposizioni e con installazioni nel centro storico L’espressione della gentilezza 15/05 – 21/05 2023 Organizzata dalla Croce Rossa Italiana, sezione di Lucca Con le opere del concorso “Premio arte contro le discriminazioni edizione 2023” Al Palazzo delle Esposizioni, nella sala di via del Molinetto. John Bellany. Time will tell. Il tempo ci rivelerà 01/07 – 30/07 2023 Artista: John Bellany Genere: pittura In collaborazione con il Comune di Barga Al Palazzo delle Esposizioni nella sede della Fondazione Ricci di Barga Vincoli 09/09 – 15/10 2023 Artista: Sergio Tappa A cura di: Alessandro Romanini Genere: pittura Al Palazzo delle Esposizioni Giuseppe Del Debbio. Nello studio di un artista. 12/11 – 10/12 2023 Artista: Giuseppe Del Debbio Genere: scultura In collaborazione con Comune di Capannori Al Palazzo delle Esposizioni Figurazioni, Sguardi, Persone e Vicinanze nella raccolta di Massimo Caggiano 16/12/2023 – 28/01/2024 Artisti: vari Genere: anni 80 del ‘900 In collaborazione con il Comune di Lucca Al Palazzo delle Esposizioni Nilo Lenci. Un pittore carrista 03/02 – 10/03 2024 Artista: Nilo Lenci Genere: pittura A cura di: Antonella Serafini Al Palazzo delle Esposizioni Le metamorfosi della forma 16/03 – 21/04 2024 Artista: Roberto Altmann Genere: pittura Al Palazzo delle Esposizioni Brevi di-stanze 27/04 – 26/05 2024 Artista: Paolo Pacini Genere: fotografia (street, reportage, naturalistica) Al Palazzo delle Esposizioni Orari di apertura: da martedì a domenica (pomeriggio) Tutte le mostre sono ad ingresso libero Per informazioni: mostre@ fondazionebmluccaeventi.it