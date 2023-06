Un anno di attività della Polizia Municipale di Lucca

Tutti i numeri della relazione 2022 del Comandante Maurizio Prina diffusa nel corso della cerimonia per il 172esimo anniversario dalla fondazione della Polizia Municipale di Lucca.

Anche nel corso del 2022 il personale della Centrale Operativa è stato impegnato ogni giorno, per un totale di 1248 ore annue, nell’effettuare attività di front-office, offrendo all’utenza, che si presentava di persona presso il Comando, le informazioni che venivano richieste e indirizzando le varie istanze ai nuclei o agli uffici competenti. Il personale impiegato in Centrale Operativa, tramite il collegamento con i varchi, è in grado di verificare gli accessi nelle Zone a Traffico Limitato ed accerta, al contempo, quelli avvenuti senza autorizzazione; infatti, nel corso del 2022 sono stati accertati 58.649 accessi irregolari, il cui valore è superiore a quello dell’anno 2021.

Il Nucleo Viabilità e Pronto Intervento si occupa del vasto campo della circolazione stradale (merci e persone), della rilevazione di incidenti stradali, della viabilità e controllo del traffico cittadino. Nel corso del 2022 tale Nucleo ha effettuato un numero considerevole di servizi dedicati ai controlli circa l’uso delle cinture di sicurezza (202 sanzioni), dei telefoni cellulari durante la guida (228 sanzioni) e il rispetto dei limiti di velocità (1.144 sanzioni), il mancato rispetto delle scadenze delle revisioni (161 sanzioni) e della copertura assicurativa (66 sanzioni). Nel 2022 complessivamente sono state elevate 94.829 sanzioni per violazioni alle norme del Codice della Strada mentre per i verbali amministrativi (per violazioni ad ordinanze e regolamenti comunali, ecc. ) sono stati 1.237. Il Nucleo Viabilità e Pronto Intervento è stato costantemente impegnato anche a rilevare i sinistri stradali avvenuti sul territorio Comunale. La Polizia Municipale ha rilevato 582 indicenti stradali, di cui n. 4 con esito mortale, 351 con feriti e i restanti con danni alle sole cose (227). Il numero annuo degli incidenti stradali, per la città di Lucca, stando ai dati relativi alla mera rilevazione dei sinistri stradali, pare in sensibile diminuzione, grazie anche all’attività di prevenzione svolta dagli agenti lungo le strade del territorio comunale. Le pattuglie che effettuano i rilievi di un sinistro stradale sono quotidianamente supportate dal Nucleo Infortunistica Stradale, il quale gestisce tutte le pratiche relative e i rapporti con gli assicuratori, i periti e i legali di parte ed ha evaso, solo nell’anno 2022, ben 1.607 accessi agli atti.

Il Nucleo Polizia di Prossimità ha iniziato la propria attività nel 2019, a seguito dell’adesione del Comune di Lucca al progetto della Regione Toscana, sono stati istituiti i punti di ascolto (fissi o mobili) su territorio con un calendario settimanale. Nel 2022, dopo il rallentamento subito negli anni precedenti a causa della pandemia, il Nucleo ha instaurato un rapporto più marcato e diretto con le frazioni del territorio interessate, con frequenti contatti giornalieri e un’attività di ascolto e di supporto alla cittadinanza, molto preziosa tanto che, nel corso dell’anno passato, sono stati costituiti ulteriori due nuovi gruppi di controllo di vicinato.

Notevole rilievo ha anche tutta l’attività svolta dal Nucleo Sicurezza Urbana che ha portato avanti i controlli in materia di sicurezza e contrasto al degrado urbano e all’incolumità pubblica ed ha preso parte a varie attività d’indagine di Polizia Giudiziaria insieme alle altre forze dell’ordine, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, in materie molto delicate come il traffico di sostanze stupefacenti, con 8 attività di contrasto al fenomeno. Nel 2022 le principali violazioni al Regolamento di Polizia Urbana hanno portato a 182 sanzioni. 76 i provvedimenti di allontanamento (Dacu), sono stati effettuati 7 sequestri penali e sono state redatte 21 notizie di reato.

Degne di rilievo sono anche le attività svolte dal Nucleo di Polizia Ambientale che ha controllato 1.417 esposti ambientali. Con il potenziamento di ulteriori 3 foto-trappole di ultima generazione le aree video-sorvegliate sono aumentate rispetto all’anno precedente, per un totale di 360 giornate di osservazioni tramite la videosorveglianza ambientale nel corso dell’anno passato, andando ad incrementare il controllo sul territorio e soprattutto per attuare l’attività dissuasiva relativa all’abbandono indiscriminato dei rifiuti nelle aree segnalate dalla cittadinanza. In questo ambito sono stati elevati ben 888 verbali di cui 148 per conferimento non corretto, 122 abbandono rifiuto utenze domestiche in centro storico, 291 abbandono rifiuto utenze non domestiche in centro storico, 109 abbandono rifiuto utenze domestiche fuori dal centro storico, 38 abbandono rifiuto utenze non domestiche fuori dal centro storico, 44 abbandoni rifiuti a isole ecologiche con videosorveglianza, 27 abbandoni con fototrappola. Inoltre sempre nell’ambito del settore ambientale sono stati rimossi 38 veicoli abbandonati in area pubblica e 987 velocipedi abbandonati. 95 i verbali per infrazioni al regolamento uomo-animale, 10 per inquinamento atmosferico, 4 per inquinamento idrico, 6 per rischio incendio, 4 per inquinamento acustico, 78 per fognature non a norma e 4 per mancata osservanza di ordinanze comunali per un totale di altre 201 sanzioni.

Il Nucleo di Polizia Commerciale nel corso del 2022 ha effettuato 893 controlli che hanno portato a un totale di 283 sanzioni: 32 controlli a distributori carburanti con 5 sanzioni, 160 controlli sul suolo pubblico con 191 sanzioni, 309 controlli su commercio in area pubblica con 9 sanzioni, 44 controlli commercio in sede fissa con 13 sanzioni, 9 controlli a strutture recettive e 12 sanzioni, 90 controlli a manifestazioni e 1 sanzione, 21 controlli a taxi e nessuna sanzione, 57 controlli a pubblici esercizi e 9 sanzioni, 5 controllo per regolamento polizia urbana e 4 sanzioni, 1 controllo attività di servizio alla persona e nessuna sanzione, altri 19 controlli ad attività varie con nessuna sanzione, 55 sequesti merce su area pubblica e 18 sanzioni.

Nucleo di Polizia Edilizia ha gestito 148 attività di anti-abusivismo edilizio, 13 comunicazioni di notizie di reato e 19 deleghe d’indagine. Il Nucleo di polizia giudiziaria sia in indagini in autonomia che delegate dall’autorità giudiziaria ha gestito 141 tra notizie di reato ad esso comunicate e pratiche inerenti il codice Rosa/Rosso (3) e anche per l’anno 2022 ha aumentato i valori conseguiti rispetto all’anno precedente relativamente alle deleghe di indagine: 194 rispetto ai 179 del 2021.

Un ruolo importante nell’attività di notificazione degli atti relativamente alle ordinanze prefettizie con ritiro patenti e agli atti giudiziari è svolto dal Nucleo Informazioni che nell’anno 2022 ha effettuato 1.136 notifiche e ha poi provveduto a controllare 5.045 informative anagrafiche inviate dall’Anagrafe del Comune di Lucca e ha consegnato 129 carte di identità a domicilio nei tempi previsti, oltre alle altre innumerevoli attività di accertamento.

L’importante compito della gestione del personale appartenenti ai vari Nuclei e ai vari Uffici del Comando di Polizia Municipale è coordinato dall’Ufficio Servizi e dall’Ufficio Segreteria che gestiscono efficientemente il personale a disposizione e rispondono alle necessità di approvvigionamento della logistica e delle dotazioni necessarie e alle eventuali esigenze formative e di aggiornamento del personale. L’attività di informazione ai cittadini è stata incrementata anche grazie ai due canali social Facebook e Instagram con notizie, aggiornamenti e informazioni pratiche.