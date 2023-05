Un altro importante lavoro presso il nuovo plesso scolastico di Castiglione.

Finalmente abbiamo ripristinato la copertura all’ingresso della scuola secondaria di primo grado.

L’istituto di Castiglione è un fiore all’occhiello in sicurezza in offerta formativa in accoglienza e integrazione, i numeri degli iscritti salgono e questo ci riempie di orgoglio.

Grazie alla Dirigente al corpo docente e al personale Ata per la professionalità e il grande lavoro che stanno facendo.

La Scuola deve essere priorità in questo Paese!