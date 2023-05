Un altro gemellaggio internazionale per gli studenti di Jam Academy Lucca

Aperto un canale con la Finlandia per permettere ai giovani

di fare esperienze di lavoro e studio in ambito musicale all’estero

La Jam Academy di Lucca (www.jamacademy.it) amplia il proprio programma di interscambio internazionale con l’accordo siglato con la Loimaa Music School della Finlandia . L’istituto, che collabora ormai stabilmente con oltre 20 realtà tra le quali FEM Art Company di Seul (Corea del Sud), CreativeApplications.net (globale), Tour Music Fest (Europa), AES Audio Engineering Society (USA), Programma Erasmus+ (Europa), Lukas Global School (Korea), In Motion Beat Fest (New York), Uijeongbu Music Theatre UMTF (Seul), Conservatorio della Svizzera italiana (Endimburgo), Keep Music Alive (Filadelfia USA), Daejin University (Korea), punta infatti ad aprire le porte della scuola per permettere a studentesse e studenti di mettersi alla prova con realtà lavorative del settore musicali di Paesi diversi.

“Crediamo che il ruolo di un’accademia di musica sia offrire opportunità di crescita formativa e professionale a 360 gradi, prima di tutto a vantaggio dei propri studenti, ma anche come possibilità per il territorio di confrontarsi con modi diversi di vivere il mondo della musica e delle arti. Riteniamo che questo tipo di esperienza sia fondamentale per preparare gli studenti alla vita adulta e alle sfide che incontreranno nel mondo sempre più globale in cui viviamo”, sono le parole di Riccardo Morici, responsabile creativo dei corsi dell’istituto.

Il nuovo gemellaggio rientra nel programma di Job Shadowing (Erasmus+). Loimaa Music School è una delle scuole più importanti della Finlandia ed è anche una delle più all’avanguardia nel campo dell’istruzione musicale. “Siamo molto felici di poter collaborare con loro e apprendere dai loro metodi innovativi”, spiega Morici, che prosegue: “Alcuni membri dello staff di Loimaa Music School hanno scelto Jam Academy per svolgere il proprio periodo di job shadowing dal 22 al 27 maggio 2023. Durante la permanenza a Lucca, i loro insegnanti avranno modo di osservare le lezioni. Ci aspettiamo che questa esperienza altamente formativa per entrambe le scuole contribuirà a migliorare ulteriormente la qualità del nostro curriculum musicale”.