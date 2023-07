Un altro fine settimana in giro per la penisola per i pugili lucchesi,

Un altro fine settimana in giro per la penisola per i pugili lucchesi, che dal 7 al 9 luglio sono stati impegnati, presso il Palaeventi di Assisi, nella prima fase del Torneo Nazionale Alberto Mura, prestigioso torneo nazionale ad invito riservato ai migliori pugili della categoria. Accompagnati dal maestro Giulio Monselesan, sono saliti sul ring Abd Almottalib Loutfi e Leonardo Fantile, entrambi appartenenti alla categoria Junior (15/16 anni).

Avventura conclusasi dopo che i due lucchesi hanno disputato tre incontri a testa, avendo il Torneo Mura la forma del Round Robin, un girone all’italiana con quattro partecipanti. Loutfi ha quindi portato a casa una medaglia d’argento nei 46kg, mentre Fantile, nella categoria 57kg, ottiene un quarto posto che lascia l’amaro in bocca.

Loutfi ha disputato due ottimi incontri tra venerdì e sabato, vincendo in entrambi i casi con un indiscutibile 5 a 0 (numero di giudici che lo hanno reputato vincitore) con Youssef Rahmani prima e Felix Olaru poi. Il pugile lucchese è infatti apparso decisamente sicuro dei suoi mezzi, e motivato ad adoperarli per ottenere il risultato. L’ultimo incontro del torneo lo ha invece visto incassare una sconfitta altrettanto netta (5 a 0) contro Mattia Pisanu, che è riuscito a costringere Loutfi sulla difensiva con pochi ma precisi diretti a segno, che gli hanno consentito di vincere tutte e tre le riprese.

Leonardo Fantile ha invece trovato difficoltà ad adattarsi al pugilato degli avversari, essendo lui un fighter puro, tutto cuore e aggressività. Il primo incontro, con Diego Cappelletti, lo ha visto costantemente all’attacco, andando anche a segno, ma con azioni confuse che troppo spesso terminavano in clinch. L’avversario meglio impostato tecnicamente ha infine avuto la meglio. Sabato, opposto a Kevin Marchesan, Fantile è riuscito ad imporsi per 5 a 0 cambiando il suo modo di combattere: grazie ad una buona scelta di tempo, è riuscito ad incrociare spesso l’avversario, aggiudicandosi l’incontro. Arrivati all’ultimo giorno con tutti i pugili della categoria ad una vittoria, Fantile si è giocato il tutto per tutto contro Fabrizio Decherchi. Alla fine dell’incontro, condotto costantemente all’attacco dal lucchese, il verdetto è stato un discutibile 3 a 2 per Decherchi, che ha fatto piombare Fantile da un possibile primo posto ad un ultimo posto che non convince. Resta comunque in positivo la prestazione dell’allievo di Monselesan, che ha dimostrato di essere maturato tecnicamente e tatticamente, riuscendo ad adattarsi, anche grazie ai consigli del suo angolo, di volta in volta all’avversario che si è trovato davanti, dimostrando almeno in due incontri di aver usato molto più la testa che il cuore.