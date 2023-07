un altro deodorante italiano ritirato per sostanze pericolose. Si tratta del deo spray “Uomo Aqua” a marchio Malizia.

Allerta Rapex: un altro deodorante italiano ritirato per sostanze pericolose. Si tratta del deo spray “Uomo Aqua” a marchio Malizia. Il prodotto cosmetico conterrebbe propionaldeide, che può danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea

Ci sono alcune sostanze non consentite nella formulazione dei cosmetici, che possono nuocere alla salute. Proprio per informare il consumatore, ieri 4 luglio 2023, Malta ha notificato al Rapex, il sistema europeo di allerta rapido per i prodotti non alimentari ( avviso A12/01583/23), un problema per un prodotto che contiene 2-(4-terz-butilbenzil) propionaldeide (BMHCA), che è vietato nei prodotti cosmetici. BMHCA può danneggiare il sistema riproduttivo, può nuocere alla salute del feto e può causare sensibilizzazione cutanea. Nel dettaglio si stratta del deodorante Malizia Uomo Aqua marca codice a barre 8003510008469 venduto in flacone spray in alluminio, da 150 ml., prodotto in Italia dall’azienda Mirato S.p.A. con sede dello stabilimento a Landiona (Novara). Il prodotto – afferma in una nota lo Sportello dei Diritti, che ha diffuso la notizia – non è conforme al regolamento sui prodotti cosmetici. In particolare, le autorità sanitarie di Malta hanno individuato prodotti per la cura della persona realizzati utilizzando la sostanza ”Lilial”, anche nota come ”Butilbenzil propionaldeide”, la quale è stata vietata a partire dal marzo 2022 dal regolamento Ue 1902/2021. Infatti, secondo il Comitato per la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, tale ingrediente rientra nel novero delle sostanze cancerogene e tossiche per la fertilità. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte, lo “Sportello dei Diritti” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che la procedura di richiamo riguarda solo il deodorante in questione.