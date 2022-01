Un albero per ogni nuovo nato: c’è l’accordo tra Comune e Consorzio di bonifica.

Grazie alla delibera di giunta dello scorso giovedì il nostro Comune, previa accordo con il Consorzio di bonifica, ha deciso di dare gambe al progetto “Un albero per ogni nuovo nato”, per mezzo del quale piantare alberi sul fiume oltre il “Campo Sportivo Remo Garibaldi” di Borgo.

La zona, frequentata dai tanti che vanno a correre e/o passeggiare, sarà così, nel tempo, abbellita e riqualificata.

Ringrazio, in particolare, l’assessore Zanotti e la consigliera Viviani per aver condotto puntualmente l’iniziativa.

Così viene fatto un bel servizio all’ambiente e al turismo lento e salutare.