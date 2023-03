“Un albero per ogni nato”, ecco le prime piante a dimora

Sono state messe a dimora, nell’area a verde pubblico fra via Parini e via Gozzano, le prime 31 alberature che, in base alle registrazioni anagrafiche del 2022, vanno a salutare ogni nuova nascita da famiglie residenti nel Comune di Pietrasanta.

L’iniziativa, basata su una normativa nazionale recepita dal regolamento comunale del verde urbano, è stata promossa dall’assessorato all’ambiente in collaborazione con quello ai lavori pubblici: “Si tratta del primo step – hanno spiegato gli assessori Tatiana Gliori e Matteo Marcucci – di un lavoro che proseguirà nelle prossime settimane, con ulteriori esemplari messi a dimora negli spazi aperti di cinque plessi scolastici: le scuole dell’infanza Salgari, Marsili, Lorenzini e Rodari e la primaria Mancini, per un totale di 100 nuove alberature sul territorio di Pietrasanta”.

Nell’area a verde sono stati già posizionati 18 aceri, 5 querce fastigiate e 8 olmi. Le stesse specie arboree saranno messe a dimora anche nei giardini delle scuole, prevedendo a seconda degli spazi disponibili e delle distanze necessarie ad assicurare una crescita in salute a ogni singola pianta, un numero di 13-14 alberi per ciascun plesso scolastico.