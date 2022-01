Un 2022 ricco di progetti per i comuni del Parco dell’Appennino

GARFAGNANA – Attualmente il parco dell’Appennino Tosco Emiliano, è esteso in 4 provincie: Parma, Reggio Emilia, Massa Carrara e Lucca e comprende 13 comuni di cui 3 sono in Garfagnana, mentre il territorio MAB Unesco è molto più esteso in quanto comprende ben 80 comuni 11 dei quali sono in provincia di Lucca.

Sarà un 2022 ricco di opportunità per i comuni che fanno parte del parco dell’Appennino Tosco Emiliano, ma anche per quei comuni che da poco sono stati accolti tra i territori della Riserva Unesco di Biosfera MAB (Man and the Biosphere) dell’Appennino tosco-emiliano, ovvero Barga e Castelnuovo, ma anche, e finalmente, tanti altri comuni che hanno compreso l’importanza di questa grande opportunità.

