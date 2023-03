Un 17enne è morto per una caduta dallo scooter

AGI – Un 17enne è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Pachino, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio della Polizia municipale, il giovane, per cause da accertare, avrebbe perso il controllo dello scooter su cui era a bordo. La caduta gli avrebbe provocato delle gravi lesioni, vani i tentativi degli operatori di tenerlo in vita.