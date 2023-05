Un 15enne è morto durante gli allenamenti

AGI – Un atleta di 15 anni residente nel Comune di Fiano Romano, alle porte di Roma, ha perso la vita mentre si allenava sul campo del Municipio tiberino, nelle ore scorse. Le dinamiche del decesso sono ancora al vaglio della Procura della Repubblica di Rieti, competente per territorio, ed informata dei fatti dai carabinieri della compagnia di Monterotondo, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.

Da quando si è potuto apprendere fino ad ora il ragazzo, che frequentava le scuole superiori nel vicino Comune di Fara in Sabina, in provincia di Rieti, stava svolgendo un regolare allenamento di mezzofondo, disciplina atletica cui si cimentava, quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, non è rientrato nello spogliatoio al termine della seduta.

Sia i compagni che l’allenatore del gruppo, vedendolo attardarsi, sono andati subito a controllare, e hanno trovato il compagno a terra privo di sensi. Per il giovane non c’è stato nulla da fare.

“La nostra Comunità è stata scossa da un lutto improvviso – ha scritto il sindaco di Fiano Romano, Davide Santonastaso -Ciò che è successo mi ha lasciato interdetto, turbato, in silenzio. Come Sindaco, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità mi stringo al dolore della Famiglia Gigante per la perdita del loro Diego di soli 15 anni. Non ci sono parole per alleviare il dolore per la perdita di un figlio. Un dolore straziante che sembra non aver fine”.