“UMANITÀ E COMPETENZA NEL REPARTO MEDICINA DELL’ OSPEDALE S.CROCE”

Sono stato ricoverato per cinque giorni presso il reparto di medicina generale presso ospedale S.Croce di castelnuovo.

Vorrei ringraziare senza fare riferimento ai vari livelli lavorativi, TUTTI, in quanto io sicuramente ero il più fortunato in quel reparto, anche se ho una grave ed importante polmonite batterica, non da covid, in quanto ho notato in tutte quelle giacche bordate di vari colori,un armonia, un’unione, un aiutarsi reciproco che onestamente non sono più abituato a vedere in alcun gruppo lavorativo.

Mi hanno trattato,anche se spesso con mio imbarazzo, in quanto non avevo bisogno di così tante attenzioni, anche se piacevoli,come tutti gli altri ospiti molto più gravi di me,che…gridano nomi di notte e di giorno di persone care mancate o,…mai esistite…che “accusano” il personale di turno di averli “messi in gabbia” durante la notte e che con calma,pazienza,tono dolce,continuano e cercano di tranquillizzarli, spiegano loro che è da qualche giorno che sono ricoverati in ospedale,e che non sono mai stati messi in gabbia, ma sono solamente nel letto di sempre con le sbarre laterali alzate per evitare che cadono e si facciano male.

Complimenti alla capo sala che ha mantenuto i valori umani in tutti i suoi collaboratori.

Infine, ma non per ultimo in quanto primo dei miei pensieri, un grazie immenso all’impagabile DOTT. SIMONE CAVANI.

Continuate ad essere così.

il paziente del letto 16