ULTRA HIKE Garfagnana!

Formula ultra classica, itinerario ultra nuovo! venerdi 3 gennaio 2020

Stanchi delle solite escursioni facili facili della domenica con abbuffata finale al rifugio? Quelle giornate dove monti in macchina e hai ancora voglia di camminare?

Beh, dopo questo Ultra salirete in macchina con delle gambine nuove di pacca.. E magari anche con la fame, ma vi assicuriamo non di montagna!

Per chi non lo sapesse parliamo di un Ultra Hike, un’escursione ad alto contenuto di polpacci fiammanti, lunghe distanze per panorami assurdi da raggiungere con dislivelli importanti!

La novità di questo 2020 sta proprio nei luoghi di questo Ultra; abbiamo appositamente battuto e scelto per voi sentieri veri e locali al 100%, abbiamo interrogato ogni vecchietto dei paesi che andremo a lambire per sapere tutte le vie delle loro infanzie, che in un certo senso appartengono irrimediabilmente anche a noi.

Partiremo quindi dalla stazione ferroviaria di Camporgiano, andremo a toccare antichi borghi come Casatico, Puglianella e Roggio; non ci saranno tratti esposti ma solo veri panorami, e tra cerri, castagni, fortezze e borghi magnifici chiuderemo ad anello la giornata con le gambe e l’anima in pace. (Anche perchè se dopo 20 km in montagna non si smaltisce un po’ di cenone di Capodanno è un casino!!)

Un’esperienza emozionale e a tratti faticosa, una lunga camminata per guardarci dentro e sentire i luoghi che abbiamo intorno, luoghi pieni di storia, di leggende e di tradizioni, tutti i luoghi della Garfagnana, la parte selvaggia della nostra amata Toscana.

L’escursione ha una difficoltà media per km e dislivello, la consigliamo a chi possiede già una buona esperienza alla montagna e un’attitudine a camminare 5/6 ore di fila.

Lunghezza: 21 km

Dislivello: 1000 m+

Durata: 6 ore circa

Logistica:

Ritrovo ore 08.30 alla stazione FS di Camporgiano (LU)

Partenza escursione

Pranzo al sacco

Rientro alle macchine previsto per le 16.30 circa

Cosa portare:

Zaino da giornata

Scarponi da montagna o scarpe da trail running

Necessario per escursione giornaliera

Acqua 1.5 lt

Pranzo al sacco

Snack o frutto

Bacchette da trekking (facoltative)

Giacca antipioggia/antivento

Info e prenotazioni:

