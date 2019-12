Ultimora, Seravezza – Incidente sulla strada per Ruosina in località Valventosa

Strada per Ruosina bloccata da una lunga coda formatasi a causa di un incidente, accaduto in località Valventosa. Sul posto il personale del 118 e i Carabinieri del Nucleo di Seravezza, ma dalle prime indiscrezioni, i soggetti coinvolti non sembrano aver riportato gravi ferite, sono stati comunque trasportati in ospedale per un controllo. Il traffico sta lentamente tornano alla normalità.