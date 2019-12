Ultimora Genova – Cede parte del soffitto in una galleria sulla A26

In una galleria della A26, sul tratto compreso tra Masone e Ovada, è appena crollata una parte del soffitto. Il caso ha voluto che in quel momento non vi fossero auto in transito. Il tratto da Masone fino al bivio A26 e A10 è stato chiuso.