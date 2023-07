Appuntamento venerdì 7 luglio alle ore 18.30

ULTIMO TALK DI RITORNO AGLI OTTANTA

OSPITE NEL GIARDINO MEDICEO IL CANTAUTORE FRANCO FASANO

SERAVEZZA – Ultimo appuntamento con i talk di Ritorno agli Ottanta, venerdì (7 luglio) alle ore 18.30 nel giardino di Palazzo Mediceo.

Sul palco il cantautore Franco Fasano che presenterà il suo libro “Io amo” nel quale racconta la sua intensa carriera, intervistato da Michela Corsini.

Si tratta dell’incontro che va a chiudere questi spazi di approfondimento, collaterali alla mostra Ritorno agli Ottanta (visitabile sino al 16 luglio), su quell’intenso decennio ripercorrendone con i suoi protagonisti la musica, lo sport, la cronaca, la moda.

Dunque sarà la volta di Franco Fasano, un poeta musicale come definito, che racconta nel libro “Io amo” la carriera e la storia delle sue canzoni.

Il libro, a cura del critico musicale Massimiliano Beneggi (edito da D’Idee), costituisce un vero e proprio viaggio tra le diverse epoche, attraverso cambiamenti sociali che hanno imposto anche modi differenti di ascoltare la musica, senza mai privarci del gusto di viverla.

Per la prima volta Franco Fasano ripercorre in questo libro la sua lunga carriera, attraverso brani come Mi manchi, Ti lascerò, Regalami un sorriso, Colpevole, i grandi classici dello Zecchino d’oro sino alle sigle dei cartoni animati. Tra le maglie della sua intensa esperienza professionale, i sorprendenti retroscena e gli incontri con gli interpreti delle sue canzoni tra i quali Bruno Lauzi, Mina, Mia Martini, Massimo Ranieri, Franco Califano, Iva Zanicchi, Fausto Leali, Al Bano solo per citarne alcuni, sino alle scoperte di giovani talenti come Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo.

Un incontro che permetterà di rivivere tanti momenti significativi della nostra storia, attraverso la presentazione di questo libro che si articola in capitoli da ascoltare e leggere anche in digitale grazie a un QR code che rimanderà a una serie di immagini con cui Franco Fasano approfondisce i momenti fondamentali della sua vita. E della nostra.

L’ingresso al talk è libero.