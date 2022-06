Ultimo incontro a Villa Bertelli delle conferenze Nutrizione e Benessere

Quarto e ultimo incontro a Villa Bertelli del ciclo di conferenze Nutrizione e Benessere, tenute dalla biologa e nutrizionista Francesca Ciuffi e inserite nel calendario della rassegna L’altra Villa, promossa dal Comitato Villa Bertelli. Martedì 14 giugno alle 18.00 nel Giardino dei lecci è in programma l’incontro Prevenzione alimentare- Stagionalità dei cibi- Dieta per squilibri ormonali, dove la dottoressa Ciuffi farà il punto sul significato della prevenzione alimentare a specifiche patologie, sull’importanza della stagionalità dei cibi e sullo stile alimentare ottimale per gli squilibri ormonali. Tutti argomenti -ha sottolineato Francesca Ciuffi – richiesti dal pubblico durante gli incontri precedenti, ai quali ho voluto dedicare un apposito appuntamento. Ingresso libero, consigliata la prenotazione 0584 787251