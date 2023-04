Ultimo appuntamento per “De-scritti d’autore” ad Altopascio

Mercoledì 12 aprile Paolo Miniati presenta il suo libro autobiografico

Altopascio, 11 aprile 2023 – È di nuovo tempo di “De-scritti d’autore”, la rassegna altopascese che promuove la letteratura e gli autori del territorio, attraverso un ciclo di incontri e presentazioni che sta accogliendo curiosi e appassionati portando all’attenzione diverse tematiche culturali.

Il nuovo appuntamento in programma è domani, mercoledì 12 aprile alle 18.30 in Sala Mediateca (piazza Ospitalieri), con “Un pianto disperato, un lungo bacio dolcissimo” di Paolo Miniati. Un libro di ricordi e di storie passate, di memorie lontane che si riferiscono al periodo dell’infanzia dell’autore e ai fatti avvenuti dalla metà degli anni Cinquanta alla fine degli anni Sessanta. L’autore, con il tipico sguardo malinconico e nostalgico con cui si guarda al passato, si cimenta in una narrazione autobiografica degli anni in cui era bambino: un periodo caratterizzato, e condizionato, da una vita molto movimentata e anche avventurosa.

Un libro che riporta con la mente agli anni passati e che, pagina dopo pagina, immerge i lettori nelle indimenticabili sensazioni tipiche dell’infanzia: anni fatti di avventure, fantasie e di nuove scoperte.

L’incontro è a ingresso libero. Maggiori info su: www.ioscelgoaltopascio.it