Inverno in Fondazione Sabato 11 febbraio alle ore 17:30

Ultimo appuntamento della rassegna “L’arte sullo schermo” a cura di Alessandro Romanini

Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara”

Via San Micheletto 3, Lucca

Ingresso gratuito

Sabato 11 febbraio alle ore 17:30, per l’ultimo appuntamento del fortunato ciclo della Fondazione Ragghianti “L’arte sullo schermo” (proiezioni di video e film sull’arte contemporanea), sarà proposto il documentario “The dreams of a story” (2022, 65 minuti), diretto da Alessandro Romanini e prodotto da Lis10 Arezzo.

Il video, girato in vari formati, si struttura come un diario di viaggio che racconta in maniera dettagliata, dalla viva voce dei protagonisti, la genesi della creazione del Padiglione nazionale della Costa d’Avorio alla 59ª Biennale di Venezia (2022), di cui Romanini è stato co-curatore assieme a Massimo Scaringella, e nel quale hanno esposto Aboudia, Armand Boua, Frédéric Bruly Bouabré, Aron Demetz, Laetitia Ky e Yeanzi.

Il racconto del documentario si snoda tra l’Africa e l’Italia, illustrando le varie dinamiche che ruotano attorno alla preparazione della Biennale, spaziando dalla selezione degli artisti al dialogo interculturale, dalla progettazione all’allestimento, dalla dimensione espressiva allo sviluppo di una collaborazione fra artista e curatore, fino a quella glamour della kermesse lagunare.

La proiezione, a ingresso gratuito, avrà luogo nella Sala conferenze “Vincenzo da Massa Carrara” nel Complesso di San Micheletto a Lucca, con inizio alle ore 17:30, e sarà introdotta dallo stesso Alessandro Romanini.

