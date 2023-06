Ultimi posti disponibili per la Serata di Gala che apre il 21mo International Academy of Music Festival

Musica e bellezza in Garfagnana e Media Valle del Serchio (Lucca)

Appuntamento venerdì 23 giugno a Villa Bertagni di Castelnuovo per cena e concerto

Ultimi posti disponibili per la cena con concerto in Villa. Inizia così, venerdì 23 giugno 2023 alle 19,30, il 21esimo International Academy of Music Festival, con una Serata di Gala della lirica sostenuta dalla Banca Mediolanum, protagonista il Trio Opera Viwa, a Villa Bertagni a Castelnuovo Garfagnana (LU) (prenotazioni al 3884671502).

Silvia Martinelli, soprano, Fabio Taruschio al flauto, Andrea Trovato al pianoforte, si esibiranno nell’edificio costruito 500 anni fa dalla importante famiglia fiorentina degli Azzula alle porte di Castelnuovo di Garfagnana: rivivono così atmosfere di ricchezza e bellezza in una serata dedicata alla grande lirica.

Il Trio toscano Opera Viwa si è formato nel 2007 in seno all’associazione Culturale “Opera Viwa”, attiva nella diffusione musicale e nella sensibilizzazione dei giovani alla musica, ed in particolare alla lirica. Il Trio è ricorrentemente ospite di importanti manifestazioni internazionali, e vanta una prolifera attività concertistica e l’incisione di numerosi album.

Silvia Martinelli ha interpretato molti ruoli da protagonista in opere quali Le Nozze di Figaro e Don Giovanni di Mozart, Il Barbiere di Siviglia di Rossini, The Turn of The Screw di Britten, Rigoletto e La Traviata di Verdi in tournée internazionali.

Fabio Taruschio si è diplomato in Flauto a pieni voti al Conservatorio “L. Cherubini” di Firenze sotto la guida del Maestro Pier Luigi Mencarelli, ha tenuto concerti in tutto il mondo ed ha al suo attivo numerose registrazioni per RAI e Mediaset.

Andrea Trovato, pianista, organista e clavicembalista è attivo sia come solista che in formazioni da camera, ha collaborato anche con importanti enti quali il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il Teatro Lirico “G. Verdi” di Trieste oltre ad aver già partecipato a precedenti edizioni del festival IAM. Ha vinto numerosi Primi Premi in prestigiose competizioni nazionali e internazionali, ha registrato per le etichette più importanti della musica classica ed è docente titolare di Pianoforte Principale al Conservatorio Statale di Musica “F. Venezze” di Rovigo.



Il biglietto, comprensivo di cena, è di 50 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero 3884671502.

Il prossimo appuntamento è domenica 25 giugno 2023 alle 19,30 nella chiesa di san Jacopo a Isola Santa (Careggine, LU) con cena e concerto sul lago con il Trio jazz Bjorn Solli. Il biglietto, comprensivo di cena, è di 25 euro e la prenotazione è obbligatoria al numero 3884671502.

Calendario e informazioni su www.scmcastelnuovo.it, www.iamitalia.com, @FestivalIAM su Facebook e @international_academy_of_music su Instagram.

Il festival

Nato da un progetto ambizioso della Scuola Civica di Musica in collaborazione con il Comune di Castelnuovo di Garfagnana, il festival internazionale di musica classica e jazz International Academy of music, nella sua sede Italiana, offre quest’anno 17 concerti, di cui 15 a ingresso libero e 2 con biglietto. 5 le date in cui si potrà degustare: venerdì 23 giugno nell’esclusiva Villa Bertagni a Castelnuovo, domenica 25 giugno sul lago a Isola Santa, giovedì 29 giugno alla Rocca di Borgo a Mozzano, domenica 9 luglio al Golf club di Pieve Fosciana e venerdì 14 luglio all’agriturismo Tripala, con tramonto sul Monte Pisanino.

Il direttore organizzativo del festival è Piero Gaddi, docente e coordinatore del dipartimento di Jazz del Conservatorio di La Spezia, mentre Massimiliano Mainolfi, docente del conservatorio di Trento, della Hochschule für Musik di Norimberga in Germania, e direttore del programma.

L’International Academy of Music Festival vede il sostegno e patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Lucca, del Comune di Castelnuovo di Garfagnana, dell’Unione dei Comuni della Garfagnana, del conservatorio di musica “Giacomo Puccini” di La Spezia, dei Comuni di Pieve Fosciana, Borgo a Mozzano, Minucciano, Villa Collemandina e Careggine e di ProLoco Castelnuovo di Garfagnana, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, di Banca Mediolanum e di BVLG Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana, dell’impresa di costruzioni Guidi Gino e di Idrotherm 2000.

