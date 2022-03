Ultimi giorni per visitare la mostra alla Fondazione Ragghianti

Venerdì 18 marzo, ore 16.30 visita guidata con il curatore Paolo Bolpagni –

Sarà visitabile fino a domenica 20 marzo compresa, con orario 10-13, 14:30-18:30, la mostra “Levi e Ragghianti. Un’amicizia fra pittura, politica e letteratura” allestita alla Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti di Lucca.

Venerdì 18 marzo alle 16.30 è prevista una speciale visita guidata gratuita condotta dal direttore Paolo Bolpagni co-curatore dell’esposizione con Daniela Fonti e Antonella Lavorgna. Per partecipare basterà presentarsi in biglietteria entro le ore 16.15 munti di biglietto. Per accedere alla mostra occorre presentare il greenpass rafforzato o super greenpass. Per informazioni www.fondazioneragghianti.it o tel. 0583 4672056.

L’esposizione, che oltre ad una buona affluenza di pubblico ha fatto registrare un’importante eco sulla stampa, è stata ideata in collaborazione con la Fondazione Carlo Levi di Roma e approfondisce il sodalizio fra Carlo Ludovico Ragghianti e il pittore, scrittore e uomo politico Carlo Levi. Un’amicizia complessa quella tra questi due personaggi che parte dall’interesse per l’opera pittorica di Levi da parte di Ragghianti che, nel 1948 ne curò la più completa monografia realizzata sull’artista fino a quel momento, ma diventa ben presto un rapporto intellettuale articolato che spazia dall’aspetto storico, artistico, cinematografico, estetico fino a toccare quello ideologico e politico.

In mostra sono esposti documenti d’archivio, video, fotografie, disegni e un nucleo di ottanta opere che ripercorrono l’attività

Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

Complesso Monumentale di San Micheletto

via San Micheletto, 3

55100 LUCCA

info@fondazioneragghianti.it