ultimi giorni per partecipare al censimento delle attività di ristorazione e delle strutture ricettive del territorio seravezzino

Turismo: ultimi giorni per partecipare al censimento delle attività di ristorazione e delle strutture ricettive del territorio seravezzino

Ultimi giorni per partecipare al censimento delle attività di ristorazione e delle strutture ricettive avviato dal Comune di Seravezza. I dati raccolti serviranno come base di lavoro per la definizione di pacchetti promozionali a cura dell’Ambito turistico della Versilia. Il Comune li utilizzerà inoltre, assieme a quelli già acquisiti, per fornire un miglior servizio di informazione turistica a chi è già presente sul territorio e cerca idee e consigli per viverlo al meglio. L’attività è svolta in collaborazione con la Pro Loco di Seravezza.

Le attività di ristorazione e le strutture ricettive che intendono partecipare al censimento ed essere inserite negli elenchi comunali possono inviare un messaggio di posta elettronica a ufficiostampa@comune.seravezza.lucca.it indicando il nome e l’indirizzo dell’attività, il recapito di posta elettronica, il telefono e il nome di un referente. Per ogni ulteriore informazione si può chiamare il numero 0584 757716.