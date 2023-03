Ultimi giorni per iscriversi al corso per Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici.

La formazione è gratuita, la gestione è dell’agenzia formativa Per-Corso e il progetto è in collaborazione con il Giardino Botanico di Lucca e Villa Reale di Marlia

Ultimi giorni per le iscrizioni al corso di formazione gratuito per Giardiniere d’arte per giardini e parchi storici, una nuova figura professionale riconosciuta dalla Regione Toscana. Il corso “RE.Gi.S. – Restauro e recupero di giardini storici” forma figure tecniche dell’analisi di progetti, della realizzazione, cura e manutenzione delle aree verdi e della conservazione, restauro e recupero di giardini e parchi storici, è organizzato dall’agenzia formativa Per-Corso capofila di ATS in partenariato con l’ISS Carrara-Nottolini-Busdraghi e con l’agenzia Formatica Scarl, è gratuito perché finanziato con fondi PNRR e perché rientra nell’ambito di Giovanisì, progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, si svolge in collaborazione con il Giardino Botanico di Lucca (Comune di Lucca), Villa Reale di Marlia e Agricola Natali e prevede una indennità di partecipazione per disoccupati.

Si può iscrivere chi è maggiorenne, ha il diploma di scuola superiore o la qualifica IeFP di operatore agricolo o il diploma IeFP di tecnico agricolo, oppure ha 3 anni di esperienza lavorativa nel settore di riferimento con almeno il diploma di scuola media.

Gli sbocchi occupazionali sono in parchi, giardini storici, orti botanici di proprietà pubblica o privata, o anche presso istituzioni pubbliche e private che gestiscono luoghi della cultura, ai sensi del Codice dei Beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. N.42/2004), dotati di parchi e giardini storici; l’attività professionale viene svolta in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende: vivai, cooperative di manutenzione di giardini e parchi storici, garden center, imprese specifiche di realizzazione e manutenzione di giardini e parchi storici.

Le ore totali sono 672 suddivise fra 402 ore di lezione, 30 ore di accompagnamento e 240 ore di stage, per 18 allievi.

Le iscrizioni scadono il 13 marzo 2023. Per informazioni: Agenzia Per-corso 0583333305, f.piagentini@per-corso.it, 333934913.