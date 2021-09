Ultimi giorni per ammirare le opere di Mormorelli alle Scuderie Ultimi giorni per visitare la mostra delle opere di Luigi Mormorelli alle Scuderie Granducali di Seravezza. Curata dal professor Giuseppe Cordoni, l’esposizione attinge alla corposa collezione che la famiglia Mormorelli ha donato alla Fondazione Terre Medicee. In rassegna, una selezione di dipinti, disegni, bozzetti e sculture, alcune delle quali già esposte in occasione della precedente mostra a Palazzo Rossetti, anch’essa a cura della Fondazione Terre Medicee. Fino a domenica 12 settembre la mostra si potrà visitare ogni pomeriggio dalle 16:00 alle 20:00 con ingresso gratuito. La figura di Luigi Mormorelli, la sua intensa opera e le sue collaborazioni con i laboratori e gli artigiani della Versilia sono state ricordate venerdì scorso alle Scuderie dal professor Cordoni e dallo scultore Rinaldo Bigi che all’artista e all’amico hanno voluto tributare un omaggio nel centenario della nascita. L’evento è stato introdotto dagli interventi del sindaco Riccardo Tarabella e dell’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi.